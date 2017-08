Kamperend in protest tegen sloopplannen van Nijestee

Kamperen in Stad. Niet om het mooie weer te vieren, maar uit protest. Dat doet een aantal bewoners van de Stephensonstraat in de Grunobuurt woensdag. Ze zijn het niet eens met de sloopplannen van woningbouwvereniging Nijestee.

Je verplicht mensen te verhuizen, terwijl er woningnood in Groningen is Auke de Jong - bewoner

Aan het begin van de middag staan er her en der op het braakliggende terrein achter de Stephensonstraat al wat tenten, dat worden er nog meer.'Wij zijn alvast begonnen. Maar er zijn ook nog gewoon werkende mensen hier in de straat, die komen aan het eind van de middag met hun tentjes', zegt Luuk Verpaalen, bewoner van de straat. 'We hopen dat er aan het eind van de dag veertig of vijftig tenten staan.'De woningen aan de Stephensonstraat worden in oktober gesloopt, de bewoners moeten vertrekken. En daar zijn ze het niet mee eens. Nijestee gaat op de vrijgekomen plek pas over twee jaar bouwen, dus vinden ze de sloop te vroeg.'Nu ga je in één keer zeventig huizen slopen en mensen verplichten een andere woning te zoeken, terwijl er woningnood is in Groningen', zegt Auke de Jong, die ook aan de Stephensonstraat woont.Nijestee liet al eerder weten dat het niet langer kan wachten met de sloop. 'Wij hebben te maken met de flora- en faunawetgeving: we mogen alleen slopen als het broedseizoen voorbij is', legde directeur Pieter Bregman uit. 'Daarna moeten er nog nieuwe ondergrondse leidingen en riolering worden aangelegd. Als je dan gaat terugtellen, betekent het dat we dit jaar moeten gaan slopen.'