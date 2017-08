Oproep supportersgroep: eer Groningens Ontzet bij FC Groningen

De supportersgroep Ultras Cruoninga roept FC Groningen-fans op om komende zondag in het groen-wit gekleed naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht te komen.

De oproep houdt verband met Groningens Ontzet, dat maandag gevierd wordt.'Wij roepen iedereen op om in het groen en wit naar het stadion te komen. Op deze manier staan we niet alleen stil bij het ontzet van Groningen maar stralen we ook uit dat we zondag samen met de spelers dezelfde inzet geven als de Groningers 345 jaar geleden!', schrijft de supportersgroep.In de vorige wedstrijd, tegen Ajax, ontbrak het volgens veel lezers van RTV Noord aan inzet bij FC Groningen. Bijna 1900 lezers gaven de FC gemiddeld een 3,6 als rapportcijfer De wedstrijd FC Groningen-FC Utrecht is zondag om 16.45 uur.