80-jarige bekrast 33 auto´s in Pieterburen

Archieffoto van een bekraste auto. Niet de auto's in Pieterburen. (Foto: RTV Noord/Laurens Sembiring)

Vier jaar lang vernielde een 80-jarige man uit Pieterburen auto's in zijn woonplaats. De teller stond op 33 vernielde auto's. Woensdag stond de man voor de rechter

Van 2011 tot 2015 vroegen inwoners van Pieterburen zich af wie het op hun auto's had gemunt. Auto's aan de Frederiksoordweg werden bekrast en ruiten ingegooid. Op 20 december 2015 werd de 80-jarige man betrapt toen hij de autoruit van een buurtbewoner insloeg.



Drank

Hij kan zich verder niets meer van de incidenten herinneren omdat hij vaak dronken was. Ook weet de man niet meer waarom hij het heeft gedaan. Met een spijker liep de man 's avonds langs de auto's en met een hamer sloeg hij de ramen in.



In de rechtszaal las de rechter een lange lijst op met schades. Zo werd de auto van de buurvrouw van de man vijf keer beschadigd. De vrouw was in de rechtszaal aanwezig en vertelde dat haar 80-jarige buurman zelfs bij haar aan de deur kwam om te vertellen dat er weer een autoruit was ingeslagen.



Welke straf?

De rechter worstelde met de vraag: welke straf je een 80-jarige man moet geven die nog nooit met politie in aanraking is geweest? Dat het om 33 vernielingen gaat, weegt de rechter zwaar mee. Ook neemt de rechter mee dat de man gestopt is met drinken nadat hij is opgepakt.



De man hoeft de cel niet in, maar krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Ook moet hij de schade aan de buurtbewoners terugbetalen. Een bedrag van bijna negenduizend euro.