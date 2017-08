140 kilometer heen en weer over de bodem van het Paterswoldsemeer

140 kilometer heen en weer zoeft hij over de bodem van het Paterswoldsemeer en de Hoornse Plas: de nieuwe onderwaterdrone die woensdagochtend voor het eerst werd ingezet door Waterschap Noorderzijlvest.

Tot nu toe werden van het water en de bodem van beide plassen met de hand monsters genomen die in het laboratorium werden onderzocht. Volgens waterschapsbestuurder Carla Alma is dat met de nieuwe methode niet meer nodig.'Over anderhalve maand krijgen wij de gegevens van deze metingen en weten we hoe het met de waterkwaliteit en de bodem in beide plassen staat. Aan de hand daarvan kunnen we maatregelen nemen als dat nodig is.'Drie dagen hebben de onderzoekers nodig om het meer en de plas te scannen, 140 kilometer volgens een vastgesteld een raster. 'We krijgen op deze manier als het ware een ct-scan van het hele gebied.'Afhankelijk van de bevindingen besluit het waterschap of de onderwaterdrone vaker wordt ingezet. 'Ik denk daarbij aan de Drentse beken en het Lauwersmeer', zegt Alma.