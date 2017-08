Overnamekandidaat Klesch is klant uit Hongkong

Een groep voormalig managers van metaalgroothandel Noble uit Hongkong is de beoogde nieuwe investeerder in Klesch Aluminium Delfzijl. Dat zegt vakbondsbestuurder Albert Kuiper.

Noble levert nu al het aluminiumerts aan Klesch en koopt vervolgens het geproduceerde aluminium. Het bedrijf was bovendien een van de financiers bij de doorstart van het voormalige Aldel, onder leiding van Klesch.Nu de alumniniumsmelter opnieuw failliet is, zien deze investeerders kans om het relatief goedkoop over te nemen. Ze zijn goed thuis op deze markt, vertelt Kuiper. 'Het is een goede partij, die kennis heeft van het wel en wee van de aluminiummarkt.'Dinsdag werd bekend dat Klesch een faillissement heeft aangevraagd. Reden is het gebrek aan investeringen in het aluminiumbedrijf. De geldinjecties bleven volgens directeur Karsten Pronk uit door gehakketak tussen de twee grootste betrokken partijen: aandeelhouder Klesch en leverancier Noble.'Een faillissement is de enige makkelijke manier om de weg vrij te maken voor een nieuwe investeerder', zei Kuiper dinsdag al. Het bedrijf hoopt dat de nieuwe doorstart zelfs 75 extra banen op kan leveren.