Noord Vandaag: Het is zomer!

We waren het al bijna vergeten, maar het is toch echt zomer. Voor veel mensen reden genoeg om er op uit te trekken. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het mooie weer leidde tot files en lange wachtrijen bij de boot naar Schiermonnikoog. 'Ik zit hier wel even. Er was een extra boot ingezet, maar die was ook vol', vertelt iemand die op de boot wacht.Ook op andere plekken wisten zonaanbidders het zwembad en de zon te vinden. De drukte kan de pret niet drukken.Dinsdagavond was er een 'hevige strijd' in een kuub tomaten. In Vlagtwedde namen worstelaars het op tijdens 'La Tomatina.' Dit was het hoogtepunt van de 25e feestweek in het dorp.Het winnen van de tomatenworstelwedstrijd zorgt voor status, legt organisator Arjan Wiegers uit. De laatste winnaar 'loopt al een paar jaar met de borst vooruit door het dorp', zegt hij. 'Dus een paar uitdagers willen hem de titel afnemen.' Of dat lukt zie je in Noord Vandaag.Boeren krijgen te maken met steeds met regels. De Groningse boer Klaas Heringa was alle controles zat en besloot met zijn bedrijf te verhuizen naar het buitenland: Denemarken. Maar is dit ook het Walhalla voor boeren?In de provincie Groningen is ook een dorp dat Denemarken heet. Rob Mulder stak de grens over.- Ze staan op meterkasten, schuttingen of blinde muren. Je kan moeilijk om het werk van graffiti artiest Klaas Boter uit Stad heen. In de studio maakt hij een voorproefje van zijn expositie, die morgen begint.- De 23-jarige Popko van Huis uit Stad is niet de oudste onder de genomineerden van de Schierste Grunniger Noam. Hij heeft in de stad gestudeerd en is in zijn studentenhuis blijven plakken.- Henk Grol en Kim Polling gaan volgende week naar de wereldkampioenschappen Judo in Boedapest. 'Ik voel me sterk, ben bereid om te knokken, om oorlog te maken', zegt Grol.- De Waterman Graansilo in Bad Nieuweschans staat al een kwart eeuw leeg. Het markante gebouw raakt steeds meer in verval. Dorpsbelangen Bad Nieuweschans hoopt wanhopig op een oplossing.- Waterschap Noorderzijlvest heeft voor het eerst een onderwaterdrone en sensoren ingezet om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de Hoornse Plas te onderzoeken.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.