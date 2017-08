Piet Paulusma: Barbecueweer krijgt vanavond een 10

'Het barbecueweer in Groningen krijgt woensdagavond een dikke tien.' Dat zegt weerman Piet Paulusma, die deze week Harma Boer vervangt vanwege haar vakantie.

'Woensdagavond wordt het 21 tot 22 graden. De wind komt uit het oosten en neemt geleidelijk af', vertelt Paulusma. 'Zulk goed barbecueweer hebben we deze zomer nog niet vaak gezien.'Ook vrijdag en zaterdag is het volgens Paulusma goed weer om te barbecueën. 'Het is nog wat ver weg, maar ik verwacht die dagen in de avond rond de twintig graden. Daarmee krijgen vrijdag en zaterdag een negen.'Het wordt dus goed weer voor dik doun in toene: