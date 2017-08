Ambassadeur Nieuw-Zeeland naar Lutjegast

Lyndal Walker, de nieuwe ambassadeur van Nieuw-Zeeland in ons land, komt donderdag naar Lutjegast. Het bezoek van Walker staat in het teken van kennismaking met de geboorteplaats van Abel Tasman, de ontdekker van Tasmanië en Nieuw Zeeland.

Ook zal het gaan over binnenlandse en buitenlandse festiviteiten die gepland zijn rondom de ontdekkingsreiziger. Dit jaar is het 375 jaar geleden dat hij Tasmanië en Nieuw-Zeeland ontdekte.Burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast ontvangt de ambassadeur. Ze brengen onder meer een bezoek aan Abel Tasman Museum, de Torenkerk in Lutjegast. Ambassadeur Australië bezoekt Lutjegast (2016)