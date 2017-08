Polling en Grol klaar voor WK judo: 'Ik ben bereid om oorlog te maken'

Judoka's Kim Polling en Henk Grol staan voor hun rentree op de judomat. Komende week komen ze beiden in actie op het WK in Boedapest.

Voor Polling is het haar eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. Na Rio moest ze onder het mes vanwege een blessure aan haar ellebogen.'Misschien is het wel mijn grootste valkuil, maar ik heb er gewoon zó veel zin in. Vorige week hadden we een internationale trainingsstage en dan ben ik gewoon 's ochtends om half zeven wakker. Dan sta ik te springen. Al ben ik dan wel een beetje moe tegen de tijd dat de training echt begint', vertelt Polling op trainingscentrum Papendal.Ze moet zich rustig houden, weet ze. 'Sinds vier weken kan ik alles weer. Ik gooi iedereen en heb totaal geen last van pijn of angst. Anderzijds ben ik niet zo fit als ik had gepland, omdat ik langer moest revalideren. Daarom moet ik mezelf echt rustig houden.'Ook Grol kwam sinds Rio niet meer in actie op grote toernooien. De 32-jarige judoka maakte onlangs bekend toch nog een tijdje door te gaan met zijn sport.Hij kijkt uit naar dit WK en voelt dat hij er klaar voor is. 'Ik ben relaxed, moet honderd kilo wegen, dat is wel even een strijd. Fysiek ben ik sterker dan ooit, maar ik moet het tonen op de mat', realiseert hij zich.Mentaal zit het bovendien ook goed, zegt Grol. 'Het vuur is er wel, meer dan ooit zelfs. Als dat er niet was, dan was ik ook gestopt. Het mentale aspect is echt belangrijk. Ik voel me sterk, ben bereid om te knokken, om oorlog te maken.'