Domper: Week der Besten krijgt minder kermisattracties dan besteld

(Foto: Flickr/Sara Kolster (Creative Commons))

De Week der Besten in Vlagtwedde is koortsachtig op zoek naar kermisattracties. Omdat de kermisorganisator de afspraken niet is nagekomen, is een groot deel van het marktplein leeg.





Bestuur is 'not amused'

Het bestuur van de Week der Besten is op zijn minst 'not amused' met de gang van zaken en heeft na veel vragen van bezoekers op sociale media een statement afgegeven over de situatie op de kermis.





Toch blijft het bestuur niet bij de pakken neerzitten. Het bestuur heeft contact gezocht met de kermisbond om toch nog attracties naar Vlagtwedde te kunnen halen.



25-jarig jubileum

'Het is extra zuur omdat we dit jaar ons 25-jarig jubileum vieren. We zijn flink pissig. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd', zegt Arjan Wiegers van de Week der Besten.



