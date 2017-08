Festival in Winschoter stadspark zorgt voor wrijving

De organisatie van Middeleeuws Winschoten heeft zich de woede op de hals gehaald van het Wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei. Buurtbewoners klagen over overlast van het festival dat dit weekend gehouden wordt.

Volgens het Wijkplatform houdt de organisatie van het festival zich niet aan de vergunning. 'Er zou vooraf een schouw zijn van het park met een lid van het wijkplatform', zegt voorzitter Jan Heeringa. 'Maar dat is gebeurd zonder iemand van ons.'



Twee weken dicht?

Ook wordt er gebruik gemaakt van te weinig rijplaten, stelt het Wijkplatform. 'Daardoor staan er veel sporen in het park. Dat is gewoon vernieling.' Dat het park enkele dagen is afgesloten voor het festival, zorgt bovendien voor irritatie. 'Ons park is twee weken afgesloten', aldus Heeringa.



Organisator Meindert Zweep zegt de kritiek te betreuren. Hij spreekt een deel van de klachten bovendien tegen.



Vervelend

'Ik snap dat het voor mensen vervelend is dat het park deels dicht is', zegt Zweep. 'Maar het zijn maar een paar dagen per jaar. En het is zeker niet twee weken dicht. Er lopen en fietsen nu ook gewoon mensen.'



De sporen in het gras komen omdat het onlangs een aantal dagen heeft geregend, zegt Zweep. 'Op de echt natte plekken gebruiken we ook rijplaten.'



Nooit vrienden geworden

Het is de vierde keer dat het Middeleeuws Festival in Winschoten wordt gehouden. In die vier jaar zijn de wijk en de organisatie nooit vrienden geworden. En ondanks de huidige kritiek, gaat het feest dit weekend gewoon door.



'We hopen op zesduizend bezoekers verspreid over de drie dagen', aldus Zweep. Maar de voorzitter van het Wijkplatform heeft laten weten niet een van die zesduizend te zijn.