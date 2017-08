Tbs-behandeling van Marthin S. met twee jaar verlengd

De tbs-behandeling van Marthin S. die in 2004 in Appingedam zijn ex-vriendin en haar moeder vermoordde, wordt met twee jaar verlengd. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen woensdag.

De rechter vindt dat S. nog een lange weg te gaan heeft. Daarnaast mag hij niet met onbegeleid verlof. De kans op herhaling is te groot.S. ging op 3 april 2004 naar het huis van Lammert en Eke Pelgrim. Hun dochter Geertje Pelgrim, de ex van S., woonde hier tijdelijk met haar vijf maanden oude zoontje. Toen Lammert de deur opendeed werd hij neergestoken. Daarna drong S. de woning binnen en stak ook in op Eke en Geertje. Zij overleden even later.S. nam vervolgens zijn vijf maanden oude zoontje mee. Hij probeerde zichzelf en zijn zoontje om te brengen, maar dit mislukte. In 2005 werd S. veroordeeld tot vijftien jaar cel met tbs en dwangverpleging.In de rechtszaal, waar ook Lammert Pelgrim aanwezig was, vertelde S. dat het nu goed met hem gaat. In de kliniek werkt hij in de winkel en in de soos. 'Als ik zie hoeveel verantwoordelijkheid ik heb, dan ben ik daar trots op', zei S.Zijn advocaat Niek Heidanus wees de rechtbank op de vertraging in de behandeling van zijn cliënt. Die vertraging kwam door overplaatsing naar een andere kliniek en de in totaal zestien verschillende begeleiders die S. in acht jaar tijd heeft gehad. 'Jammer en onnodig', aldus de advocaat.De rechter ziet dit ook, maar vindt het risico op herhaling te groot. Wel bepaalde de rechtbank dat de instelling voortvarender te werk moet gaan in de behandeling.