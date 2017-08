Guus Schram wordt nieuwe hoofdofficier van justitie

Guus Schram wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie van Noord-Nederland. Hij volgt Jan Eland op bij het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

De wisseling van de wacht gaat op 1 september in. Eland wordt dan hoofdofficier in Limburg.Guus Schram (48) werkt nu nog als procureur-generaal op Curaçao. Daarvoor werkte hij onder meer als plaatsvervangend hoofdofficier van het landelijk parket en officier van justitie in Rotterdam.