Popko: 'Ik kreeg vaak grappen over popcorn te horen'

(Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De 23-jarige Popko van Huis uit de stad is niet de oudste onder de genomineerden. Hij heeft in Stad gestudeerd en is in zijn studentenhuis blijven plakken.





Grappen

Popko is vernoemd naar zijn opa. Vroeger werd hij wel eens gepest met zijn naam. 'Ik kreeg altijd alle popcorn gerelateerde grappen naar mijn hoofd geslingerd, zoals: 'Hey popcorn en wil je liever zoet of zout?''



De grappen hielden op toen hij naar de middelbare school ging. Hij is inmiddels trots op zijn naam en hoopt de Schierste Grunneger Noam-verkiezing te winnen.



Authentieke Groningse naam

'Het is echt een oude authentieke Groningse naam', zegt Popko. Hij hoopt dat de naam weer wat meer bekendheid krijgt. Op die manier hoopt hij een keer een nieuwe Popko tegen te komen.



Stemmen

Via



Lees ook:

- Stem op jouw Schierste Grunneger Noam

- Zwaantje: 'Alles wat je krijgt is puur natuur'

- Noord Vandaag: 'Ik heb mij eigenlijk nooit geërgerd aan die naam' Popco houdt van house en technomuziek. 'Mijn buurvrouw luistert ook hele goede muziek, of ze het nou leuk vindt of niet', grapt hij.Popko is vernoemd naar zijn opa. Vroeger werd hij wel eens gepest met zijn naam. 'Ik kreeg altijd alle popcorn gerelateerde grappen naar mijn hoofd geslingerd, zoals: 'Hey popcorn en wil je liever zoet of zout?''De grappen hielden op toen hij naar de middelbare school ging. Hij is inmiddels trots op zijn naam en hoopt de Schierste Grunneger Noam-verkiezing te winnen.'Het is echt een oude authentieke Groningse naam', zegt Popko. Hij hoopt dat de naam weer wat meer bekendheid krijgt. Op die manier hoopt hij een keer een nieuwe Popko tegen te komen.Via dit artikel kan gestemd worden. De stembus voor de Schierste Grunneger Noam sluit vrijdag 25 augustus om 10:00. Vrijdagavond zie je in Noord Vandaag welke naam heeft gewonnen.