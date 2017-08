Rob op zijn Deens

Rob steekt de grens over met Denemarken (Foto: RTV Noord)

De provincie kent verschillende plekken met exotische namen. Eerder bezochten we al Bombay, Napels en Bethlehem. Deze keer is Denemarken aan de beurt. Je kunt er gewoon in zonder paspoort en je kunt er met het Gronings uitstekend uit de voeten.

Rob Mulder stak de grens over.