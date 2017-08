Kaartverkoop 'grootste schoolreünie' valt tegen

Het zou volgens de organisatie de grootste schoolreünie van Noord-Nederland kunnen worden, het weerzien van alle oud-leerlingen die in Appingedam of Delfzijl op de middelbare school hebben gezeten. Eén probleem: de kaartverkoop valt tegen.

Directeur Geert Bijleveld van het Eemsdeltacollege en mede-organisator staat daardoor voor een lastige keuze: 'Wordt het een feestje voor vierduizend man of voor de helft?' In het laatste geval moet de organisatie afschalen. 'We zitten natuurlijk ook met de aanschaf van spullen, dus we moeten een verstandige keuze maken.'In februari begon de inschrijving van de reünie en toen zag het ernaar uit een succes te worden. Binnen een week waren er al 1200 aanmeldingen. 'Belangstelling is er wel. Onlangs plaatsten we een video van een leraar en die werd in een paar dagen tijd tienduizend keer bekeken.'Toch gaan de kaartjes nog niet als warme broodjes over de toonbank. Van de tweeduizend aanmeldingen heeft slechts de helft nog maar een kaartje gekocht. 'Dat komt onder andere door de zomer. Mensen zitten nog met hun hoofd bij de vakantie', zegt Bijleveld. 'Daarnaast zijn sommigen bang dat het alleen maar een groot feest is en dat ze elkaar niet tegenkomen.'Volgens Bijleveld hoeven de oud-leerlingen niet bang te zijn dat ze verzuipen in de massa. 'Tijdens het middagprogramma gaan de groepen van de verschillende scholen gescheiden met elkaar op pad en hebben ze alle ruimte om bij te praten.'Bijleveld hoopt dat er voor eind augustus nog een stormloop komt op de kaartjes. Anders is de organisatie genoodzaakt af te schalen naar 2.500 bezoekers. 'Maar dan geldt vol is vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen, zou ik iedereen die zich heeft aangemeld willen oproepen om zo snel mogelijk een kaartje te kopen', zegt Bijleveld.Ondanks de tegenvallende kaartverkoop blijft Bijleveld positief: 'Ook met de helft minder maken we er 30 september een mooie dag van.'