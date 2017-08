Concert Noorderzon-band in Rotterdam afgelast wegens terreurdreiging

Allah-Las tijdens het concert op Noorderzon (Foto: Marthijs Velthuis/RTV Noord)

Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in Rotterdam is woensdagavond afgelast in verband met een terreurdreiging. De band stond dinsdagavond nog op een van de podia van Noorderzon in Groningen.

Organisator Rotown meldde dat het optreden op last van de politie niet doorgaat. Op sociale media verschenen foto's van agenten in kogelwerende vesten die de omgeving afzetten. De bandleden van Allah-Las hebben de Maassilo in Rotterdam verlaten door een achteruitgang en vertrokken onder politiebegeleiding.



Aanstoot

Het is niet de eerste keer dat een concert van de band is afgelast. De bandleden vertelden een jaar geleden in de Britse krant The Guardian dat ze Allah in hun bandnaam hebben gebruikt omdat ze iets wilden dat heilig klonk. Daarbij waren ze geïnspireerd door de band The Jesus and Mary Chain. Ze hebben zich echter nooit gerealiseerd dat mensen daar aanstoot aan kunnen nemen.



Niet bedoeld als beledeiging

'We krijgen mails van moslims, niet alleen in de VS maar van over de hele wereld, die zeggen dat ze beledigd zijn, maar dat was absoluut niet onze bedoeling', vertelde zanger/gitarist Miles Michaud in The Guardian. 'We mailen terug en verklaren waarom we de naam kozen. Dan begrijpen ze het vaak wel.'



Geen naamsverandering

In Turkije werd een show geannuleerd omdat de promotor zich er niet goed bij voelde. Toch denkt de band er niet aan de naam te veranderen. 'We hebben de naam al zo lang, ik denk niet dat we die kunnen veranderen', aldus gitarist Pedrum Siadatian in de krant.