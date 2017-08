Peter Merx wint Ronde van Winsum

(Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Met een ferme eindsprint heeft Peter Merx uit Groningen woensdagavond de Ronde van Winsum op zijn naam geschreven.

'De Kolibrie van Warfhuizen' reed in de finale van de koers over tachtig kilometer samen met Stan Wijkel uit Holsloot en de Duitser Nils Schomber weg uit een kopgroep van acht renners. Merx liet er in de laatste ronde geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Hij kwam met ruime voorsprong alleen over de meet.





Wijkel werd tweede en Schomber ging als derde man mee naar het podium. Het was voor Merx na een etappe in de Ronde van Togo en de Gouden Pijl in Emmen alweer zijn derde zege van het seizoen. Paul de Haan uit Meedhuizen eindigde als zevende en Daan Besteman uit Groningen completeerde de top tien.





De wedstrijd telde mee voor de Groninger Rabobank Criterium Cup. Na twee wedstrijden is De Haan de nieuwe leider. De derde wedstrijd is aanstaande zondag in Delfzijl tijdens 'Rondje Ziel'