Amateurs Ajax kloppen Be Quick in beker

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Be Quick 1887 heeft woensdagavond in de tweede voorronde van de KNVB-beker verloren van de amateurs van Ajax. Op sportpark De Toekomst werd het na verlenging 2-1.

Be Quick stond bij rust op voorsprong door een treffer van Rick Wiersma, maar de derdedivisionist kreeg het naarmate de wedstrijd vorderde steeds moeilijker. In de tachtigste minuut kwam Ajax langszij en dwong daarmee een verlenging af. Invaller Cerilio Cijntje maakte al snel de 2-1 voor de Amsterdamse hoofdklasser en dat werd ook de eindstand.



Voor Be Quick zit het avontuur in het landelijke bekertoernooi er nu op. De Ajax-amateurs mogen zich opmaken voor het hoofdtoernooi.