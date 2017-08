LTO Noord: 'Het is tijd voor erkenning in het fipronilschandaal' (update)

Er moet erkenning komen vanuit de politiek voor het probleem van de Nederlandse kippenboeren vanwege het fipronilschandaal. Dat zegt Bart Thybaut van LTO Noord.

Diverse boeren gaan donderdag naar Den Haag voor een publieksvriendelijke actie, waarbij pluimveehouders gekookte eieren uitdelen.'Er is nog niet veel erkenning en daar is het nu wel tijd voor. De problemen zijn gigantisch', meent Thybaut. Ook de NVWA moet slagvaardiger worden, vindt de LTO-bestuurder. 'Het is een ontzettend log lichaam. Bij de NVWA hebben ze geen oog voor de pluimveehouders.'Ook moet er financiële steun komen voor de bedrijven die zijn getroffen. Dat is één van de actiepunten die LTO Noord aan de politiek voorlegt.'Het is tijd voor een noodfonds. In België is dat er allang, maar de Nederlandse overheid blijkt hierin zeer halsstarrig.'Daarom zou de overheid geld uit Brussel moeten halen voor de getroffen bedrijven, aldus de boerenbelangenorganisatie.Donderdag debatteert Den Haag over de kwestie. Wat Thybaut daarvan moet verwachten, vindt hij moeilijk in te schatten. 'Ik hoop vooral dat de pluimveehouders door hun aanwezigheid een indruk kunnen achterlaten. Een indruk dat ze ertoe doen.'