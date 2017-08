'Hoeveel overheidsgeld is verloren gegaan bij faillissement vroegere Aldel?'

Hoeveel overheidssubsidie gaat er verloren met dit faillissement? Dat wil PvdA-Kamerlid Henk Nijboer weten naar aanleiding van de nieuwe problemen bij Klesch Aluminium in Delfzijl, het vroegere Aldel.

Nijboer heeft er Kamervragen over gesteld aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.Eerder deze week werd bekend dat de aluminiumsmelterij voor de tweede keer in een paar jaar tijd failliet gaat. Na het eerste faillissement werd het bedrijf uiteindelijk heropend. Dat gebeurde met hulp van de Amerikaanse investeerder Klesch en fikse steun van de overheid.De huidige directie zegt opnieuw in de problemen gekomen te zijn doordat Klesch en medefinancier Noble niet hebben geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf.Nijboer wil bovendien van Kamp weten wat hij eraan gaat doen om de werkgelegenheid te behouden.'Ziet u mogelijkheden om samen met de provincie en gemeente bij te dragen aan het behoud van werkgelegenheid? Zeker nu de prijs van aluminium op de wereldmarkt goed is?'Ook staat de PvdA'er in de Kamervragen stil bij de rol van de Amerikaan Klesch.'Wat vindt u ervan dat een private equity-investeerder in deze tijden, waarin de aluminiumindustrie er niet slecht voorstaat, met Klesch als eigenaar al zo vaak failliet gegaan is? Is er sprake van maximaal gebruik van fiscale en juridische mogelijkheden om de winsten te maximaliseren? Zo ja, welke maatregelen wil u nemen om dit een halt te roepen?' zo wil Nijboer weten.