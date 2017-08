Tassen met drugs gevonden na woninginbraak

Een woninginbraak heeft de politie woensdagnacht naar twee Stadjers met drugs geleid. De mannen (27 en 28 jaar) hadden ingebroken in de Jadestraat in de stad Groningen.

Toen de politie het duo op de Barnsteenstraat aanhield, bleek de oudste drugs in zijn auto te hebben liggen.



Tassen met drugs

Na een zoektocht in de buurt vonden agenten enkele tassen met dezelfde soort drugs. Alles is in beslag genomen. De politie denkt dat de twee Stadjers handelden in drugs. Om welke stoffen het gaat, meldt de politie niet.