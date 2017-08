Dit weekend in Groningen: Bommen Berend, het Grachtenfestijn en meer

Nog geen weekendplannen gemaakt? Ga eens terug in de tijd in de eigen provincie! Van Groningens Ontzet tot Varend Erfgoed, tot fantasierijke middeleeuwen - er is van alles te doen.

Een nieuw hoofdstuk aan de jaarlijkse viering van het Groningens Ontzet. Op het terrein van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Stad wordt voor de eerste keer een Vestingdag gehouden. Daarin wordt de overwinning van Groningse soldaten op 'Bommen Berend' gevierd. Het nabootsen van weleer start zaterdag om 17.00 uur met het opzetten van het tentenkamp van de soldaten. Zondag zijn er lezingen over de gebeurtenissen rond 1672 - en krijgen bezoekers een piek-training, om je zelf ook een beetje een Groningse strijder te wanen. Het hele programma lees je hier Oude tractoren, dat is een zekerheidje op het Oogstfeest in Onstwedde. Zaterdag vanaf 10.00 uur staat het evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in het teken van het plattelandsleven uit grootmoeders tijd, met onder andere demonstraties van oude ambachten en een braderie. Kinderen worden onthaald met onder andere een poppenkast met Jan Klaassen en een clown.Als Game of Thrones, 's werelds meest gedownloadde serie, de middeleeuwen en fantasy met draken kan combineren, dan kan Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival het ook. Daarom vind je deze zaterdag en zondag in het Stadspark niet alleen kampementen met ridders en jonkvrouwen, maar ook tijdreizigers en elfen. Bovendien is er een ' Steampunk Area ' (denk aan de film Mad Max) met artiesten uit de hele wereld. Tussen de optredende bands staat zondag om 13.30 uur ook een goochelaar op het podium. Kaartjes voor de zaterdag kosten maximaal 11,50 euro, voor zondag maximaal 9,50 euro.Bij de Zomerjazz Fietstour gaan bezoekers zaterdag via verschillende fietsroutes naar concerten om verrassende improvisatie-jazz te ervaren. In totaal zijn er 29 concerten in middeleeuwse kerken, boerenschuren en andere plekken in het Reitdiepdal.De organisatie heeft vijf routes uitgestippeld, met op verschillende punten overstapmogelijkheden naar een andere route. Een passe-partout kost 37,50 euro.Gaan we toch nog even naar moderne tijden. Op de baan van Golfclub De Compagnie in Veendam vindt zaterdag het Gronings Open plaats. Een nieuw golfevenement bedoeld om (top)amateur golfers uit de regio van een nieuwe uitdaging en een kampioenschap te voorzien. Inschrijfinformatie vind je hier . Wil de Groninger Tiger Woods nu opstaan?En dan werpen we op de valreep ook nog een blik op de toekomst. In de vijfde editie van het Grachtenfestijn in Groningen, is de technologie van morgen de hoofdrolspeler. Er is ruimte voor 150 versierde groen/witte boten in de Groningse Diepenring, maar nu al lijkt het erop dat een aantal electroboten, zonneboten en een waterstofboot de show gaan stelen. Het is dan ook de uitzwaaitocht van de Trintella4green, een schip dat energieneutraal de wereld gaat rondvaren en aan boord plastic zal recyclen. Ook het Varend Erfgoed is aanwezig.Er zijn verschillende startpunten in de provincie, al vanaf 7.00 uur bij Lauwersoog. Om 14.00 uur begint de parade in de Zuiderhaven van Stad, waarna de vloot met fanfare- en shantykorenmuziek door de diepen zal dobberen.In de stad Groningen kan je trouwens ook nog steeds terecht voor de kermis op de Grote Markt en het laatste weekend van Noorderzon . Goed weekend!