Faunavisie krijgt 'interessante' meldingen over wolf

(Foto: Wikipedia)

Faunavisie Wildcare in Westernieland krijgt meerdere meldingen over een wolf in onze provincie. 'Enkele daarvan zijn zeer interessant', vertelt Pim Lollinga van Faunavisie.





Wolvensporen

Na de bekendmaking vorige week kreeg Lollinga bovendien meerdere meldingen van mogelijke wolvensporen. 'Enkele daarvan zijn zeer interessant.'



Zo kreeg Faunavisie Wildcare berichten over doodgebeten schapen op de route tussen Ter Apel en Exloo. 'Onder meer in Finsterwolde', vertelt Lollinga. 'Ook kreeg ik foto's van wolvensporen toegestuurd.'



De wolf die nu in Groningen zou zijn, komt waarschijnlijk uit Duitsland.



