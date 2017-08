Vissen leggen het loodje na fout van loonbedrijf

In een vijver bij de Hora Siccamasingel in de stad Groningen zijn tientallen dode vissen aangetroffen. Dit tot groot verdriet van de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe.

De vissterfte is veroorzaakt door werkzaamheden in de vijver, waarbij er geen rekening is gehouden met de vissen. 'Er is prutswerk geleverd', zegt Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie. Een loonbedrijf heeft eendenkroos verwijderd en is met een maaiboot met hoge snelheid door de vijver gevaren.



Visbestand weg

'De hele biotoop in de vijver is om zeep geholpen', aldus Mensinga. 'Voorntjes, brasems en snoeken. Het hele visbestand in deze vijver is weg. Hier kun je voorlopig niet vissen.'



Bouwcombinatie

Het loonbedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd, is ingehuurd door de bouwcombinatie Herepoort die de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg uitvoert. De stadsecoloog heeft het loonbedrijf nog gewaarschuwd, maar de loonwerkers gingen door met hun werkzaamheden.



Overleg

Inmiddels is er overleg geweest tussen de Hengelsportfederatie, de gemeente Groningen en Herepoort. Afgesproken is dat er voortaan vooraf overleg zal plaatsvinden over dit soort werkzaamheden. De gemeente Groningen is begonnen met het opruimen van de dode en stinkende vissen.