China-plannen van RUG in gevaar

Een meerderheid van de Universiteitsraad gaat tegen opleidingen van de RUG in het Chinese Yantai stemmen. Daardoor komen de Chinese uitbreidingsplannen van de RUG in gevaar.

We hebben nog nooit een uitgewerkt plan gezien Daan van Dijk - Lijst Calimero

De studentenfractie van Lijst Calimero en de Personeelsfractie maken vandaag bekend tegen de plannen te stemmen. Zij hebben samen een meerderheid in de Universiteitsraad, die 30.000 studenten vertegenwoordigt.De stemming over het aanbieden van opleidingen in Yantai is op 31 augustus. De universiteit bepaalde eerder dit jaar dat de raad een instemmingsrecht heeft over deze investering. Als er geen meerderheid wordt behaald, gaan de plannen niet door.'We vrezen voor de waarde van onze diploma's wanneer RUG-opleidingen in Yantai zullen worden aangeboden', stelt fractievoorzitter Daan van Dijk van Calimero. 'De risico's van het aanbieden van opleidingen in Yantai zijn groot, maar de beoogde effecten van Yantai zijn gebaseerd op aannames.'Calimero vindt de onderbouwing van de plannen veel te mager. 'Wij hebben nog nooit een financiële onderbouwing of een uitgewerkt uitbreidingsplan voor de toekomst gezien, maar om Yantai tot een succes te maken, is een dergelijk plan wel nodig.''De kans dat het bestuur de plannen zo aanpast dat wij instemmen, is heel klein', aldus Van Dijk.Ook worden nog steeds vraagtekens gezet bij de academische vrijheid in China. Het bestuur van de RUG stelde eerder dat die niet in gevaar komt, maar de zorgen zijn de afgelopen maanden niet weggenomen.De universiteit wil met het vestigen van een campus in China meer internationale studenten trekken. Dat zou nodig zijn om het dalende aantal Nederlandse studenten te compenseren. Het studiejaar 2018/2019 moet het eerste jaar van de nieuwe campus worden. In dat eerste jaar zijn de Groningers nog nauwelijks betrokken op de campus. De universiteit werkt dan alleen mee aan het verbeteren van het Engels van studenten. Het jaar daarna moeten studenten in Yantai beginnen aan de opleidingen van de RUG.