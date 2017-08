Slagbomen Julianabrug weggehaald, verkeer komt weer op gang (update)

Door een probleem met de Julianabrug op de ring bij Groningen staat er donderdagochtend een flinke file. De slagbomen konden niet meer open.

De oorzaak is een softwareprobleem. Een monteur heeft de slagbomen daarom weggehaald. Er is een verkeersregelaar ingezet, omdat de slagbomen van de Julianabrug ook gekoppeld zijn aan de verkeerslichten. Die werken nu ook niet meer.Het scheepvaartverkeer is tot nader order gestremd, omdat de brug niet meer open kan vanwege het ontbreken van de slagbomen.Het verkeer komt nu weer langzaam op gang. Er stond zowel de stad in als de stad uit een file van een half uur. Die lost nu langzaam weer op.