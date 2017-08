Vergiftigde bomen worden in de winter gekapt

(Foto: Suzanne Stoppels / RTV Noord) (Foto: Suzanne Stoppels / RTV Noord)

De vijf vergiftigde bomen aan de A.G. Bellstraat in Warffum worden in de winterperiode gekapt. Het was de bedoeling om ze aan het einde van de zomer om te zagen, maar dat wordt later omdat de bomen geen gevaar vormen voor de omgeving.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever





Buurtonderzoek

De politie heeft een buurtonderzoek gehouden om de dader te achterhalen. Dat is op niets uitgelopen.



Wat er op de plek van de bomen terugkomt is nog onduidelijk.



