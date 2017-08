Gemeente Groningen voert kentekenparkeren in

De parkeerautomaten in de gemeente Groningen worden volgende week aangepast voor kentekenparkeren. Automobilisten hoeven, nadat ze hun kenteken bij de automaten hebben ingevoerd, niet terug naar de auto om het kaartje achter de voorruit te leggen.

De werkzaamheden beginnen volgende week dinsdag bij de parkeerautomaten in winkelcentrum Paddepoel en in de wijk De Linie. Daarna volgen de overige wijken. Medio september moeten alle parkeerautomaten zijn aangepast.Met de operatie is de gemeente Groningen beter voorbereid op de toekomst. Bij de aanschaf van de parkeerautomaten in 2014 is al rekening gehouden om later kentenparkeren in te voeren.De gemeente gaat voor de handhaving een 'scanauto' gebruiken. Controleurs kunnen vanuit deze auto kentekens scannen zien of er al dan niet is betaald. Automobilisten worden met borden geattendeerd op het kentekenparkeren.