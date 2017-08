Wetenschappers: 'Kans op herhaling aardbeving Huizinge 17 procent'

(Foto: FPS/Mark Stoter)

Zeventien procent. Dat is de kans dat Groningen tussen nu en 2024 wordt getroffen door een aardbeving die vergelijkbaar is met die van vijf jaar geleden bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter.





Ze hebben ook berekend of Groningen de komende jaren een aardbeving boven de 4.0 boven het hoofd hangt. Die kans wordt bij ongewijzigd beleid geschat op vijf procent.



Analyse cijfers

De wetenschappers baseren hun conclusies op een uitgebreide analyse van cijfers, die door de NAM en het KNMI zijn verstrekt. Daarbij hebben ze alle gegevens van de aardbevingen tussen 1991 en nu gebruikt. Hun studie vloeit voort uit het onderzoeksprogramma van de NAM.



De verlaging naar 21,6 miljard kuub vermindert de kans op ernstige bevingen tot 2024 niet Herman Damveld - publicist

Ze hebben gekeken naar de kans op aardbevingen bij een gaswinning van 33, 27 en 21 miljard kuub per jaar. Uit het Groninger gasveld mag maximaal 21,6 miljard kuub worden gehaald, zo bepaalde minister Henk Kamp van Economische Zaken recent.



Nauwelijks effect

De Groningse publicist Herman Damveld concludeert uit de analyse van beide wetenschappers dat het verder dichtdraaien van de gaskraan nauwelijks effect heeft.



'De regering heeft besloten de gaswinning uit Groningen omlaag te brengen naar 21,6 miljard kuub per jaar. Twee jaar geleden was dat nog 27 miljard. Deze verlaging vermindert de kans op ernstige aardbevingen tot 2024 echter niet', zo concludeert hij op de site





