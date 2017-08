In de kerk van Onderdendam draait het niet om God maar om architectuur

Steeds meer kerken in Groningen worden gesloten door een gebrek aan kerkgangers en geld. Voor die kerkgebouwen moet dus een nieuwe bestemming worden gezocht. RTV Noord neemt deze zomer een kijkje bij een aantal van die kerken. Zoals de voormalige gereformeerde kerk van Onderdendam.

De kerk met zijn strenge bakstenen uiterlijk aan het Boterdiep domineert de entree van het dorp sinds de bouw in 1932. De kerk werd gebouwd omdat de gereformeerde gemeente van Onderdendam meer ruimte nodig had.Het is een klassiek voorbeeld van Amsterdamse School architectuur in Groningen naar een ontwerp van de Bedummer architect Albert Wiersema die in en rond zijn geboorteplaats meer dan driehonderd woningen boerderijen en een tweetal kerken ontwierp.Na de eeuwwisseling ging het langzaam achteruit met het aantal kerkgangers en op den duur kon de gemeente geen dominee en onderhoud meer betalen.Daarom werd de kerk in 2015 verkocht aan de Stichting Oude Groninger kerken. Het gebouw heeft nu net een renovatie van de buitenkant achter de rug, waarbij het achterstallig onderhoud is aangepakt. De kerk staat er dan ook weer prachtig bij.Ook het door Wiersema ontworpen interieur is nog grotendeels intact en de Plaatselijke Commissie Onderdendam die door de Stichting Oude Groninger Kerken in het leven is geroepen om de kerk te exploiteren wil er dan ook een studie- en tentoonstellingscentrum voor Amsterdamse School-architectuur van maken.'Een gebouw dat niet gebruikt wordt gaat van je af', zegt Hans Stoelinga, de voorzitter van de plaatselijke commissie.Op het ogenblik is er al een tentoonstelling over architect Wiersema te zien in de kerk en de komende jaren moet dat uitgroeien tot een centrum voor deze vooroorlogse stroming in de architectuur die veel invloed heeft gehad op het Groninger land. Verder moet er achter de kerk een bed and breakfast komen en een foyer waar bezoekers iets kunnen eten en drinken.