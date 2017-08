Lopend Vuur: 17 jaar is te jong voor een rijbewijs

Na vijf jaar loopt binnenkort de proef af waarbij 17-jarigen al hun rijbewijs B kunnen halen. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel klaar om de proef om te zetten in een definitieve situatie.

In de afgelopen 5 jaar hebben ruim 200.000 Nederlandse jongeren hun rijexamen eerder kunnen halen dan gebruikelijk was.Vanaf 16,5 jaar kunnen jongeren rijlessen volgen. Op hun 17de kunnen ze examen doen. Na het behalen van het rijbewijs kunnen ze onder begeleiding van een volwassene (met rijbewijs) rijervaring opdoen. Na hun 18de verjaardag mogen ze zelfstandig rijden.Op deze manier doen de jongeren meer ervaring op. Uit onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat het project positieve resultaten oplevert.