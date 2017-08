Nieuwe ambassadeur Nieuw Zeeland bezoekt Lutjegast

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Lyndal Walker, de nieuwe ambassadeur van Nieuw Zeeland in Nederland, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Lutjegast. Het dorp in de gemeente Grootegast is de geboorteplaats van ontdekkingsreiziger Abel Tasman.

Het is dit jaar 375 jaar geleden dat Tasman Nieuw Zeeland en Tasmanië ontdekte. Lyndal Walker sprak in Lutjegast met burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast over de festiviteiten in binnen- en buiteland. Ook bezocht de ambassadeur het Abel Tasman Museum en de Torenkerk.

De gemeente Grootegast heeft van oudsher nauwe banden met Nieuw-Zeeland, dat onder meer uiting krijgt via de stedenband met het Tasman District op het Zuidereiland.