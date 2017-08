Liefke: 'Het is een lieve en krachtige naam'

De zestienjarige Liefke Knol uit Groningen is de jongste kandidaat voor de titel 'Schierste Grunneger Noam'. Ze houdt van koken, lezen en loopt graag een rondje om het Hoornsemeer.

Al zeven generaties lang komt de naam Liefke voor in de familie. Ze is daarom ook vernoemd naar haar tante. Zelf vindt ze haar naam erg leuk. 'Hij is lief en sterk. Ik vind dat elk kind die de naam Liefke heeft erg gelukkig moet zijn', zegt ze. 'In mijn naam zit een zachtheid door het woordje Lief. De 'ke' in mijn naam maakt het weer krachtig'Vroeger vond Liefke haar naam niet leuk. Ze wilde haar tweede naam aannemen: Suzanne. Inmiddels is die gedachte weer uit haar hoofd verdwenen.In Groningen kijkt niemand meer raar op van de naam Liefke, maar in Amsterdam is dat wel een ander verhaal. 'Mensen in Amsterdam vroegen waar mijn naam vandaan kwam. Ze waren een beetje verbaasd, maar ze vonden het wel een hele mooie naam', zegt Liefke.Via dit artikel kan gestemd worden. De stembus voor de Schierste Grunneger Noam sluit vrijdag 25 augustus om 10.00 uur. Tussen 11.00 en 12.00 uur wordt in het radioprogramma Babette op Noord bekend welke naam heeft gewonnen. Dit zie je uiteraard 's avonds ook in Noord Vandaag.