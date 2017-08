'Medewerkers konden Klesch niet schelen'

'Klesch heeft altijd naar het geld gekeken en heeft nooit oog gehad voor het personeel.' Dat stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die minister Kamp van Economische Zaken om opheldering heeft gevraagd over het faillissement van aluminiumsmelterij in Delfzijl.

Het Groningse Kamerlid is niet mals met zijn kritiek aan het adres van Klesch.De afgelopen jaren is met allerlei constructies gewerkt om winst te maken. 'Maar als het er op aan komt, kunnen de medewekers hem niets schelen', zegt Nijboer. Hij wil van Kamp weten hoeveel overheidsgeld er verloren is gegaan. Ook heeft hij gevraagd of de bewindsman bereid is zich in te zetten voor het personeel van Klesch Aluminium.Ook de PvdA-Statenfractie in Groningen heeft bij het provinciebestuur aangedrongen op duidelijkheid. 'Voor het personeel breekt weer een onzekere periode aan', zegt fractievoorzitter Gert Engelkes.'Door de huidige regelgeving is het voor een investeringsmaatschappij nog altijd mogelijk om maximaal gebruik te maken van fiscale en juridische mogelijkheden om winst te maken en vervolgens het bedrijf berooid achter te laten.'Nijboer hoopt nu dat minister Kamp op zoek wil gaan naar een nieuwe investeerder voor de Delfzijlster aluminiumsmelter. 'Maar we zitten niet meer te wachten op types als Trash, ehhh Klesch', zegt het Groningse PvdA-Kamerlid.