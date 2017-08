RUG bepaalt dinsdag wat het met plan voor China-campus doet

Naar alle waarschijnlijkheid trekt het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen de aanvraag voor een campus in China in. Dit zou inhouden dat de Universiteitsraad volgende week niet stemt over de plannen

Dinsdag moet hier meer duidelijkheid over komen. Dan is er overleg met fractievoorzitters van de Universiteitsraad. 'Dat zou kunnen betekenen dat we aanvraag nu eerst intrekken. Maar ik wil het ook hebben over onze omgangsvormen, want ik vind zo'n conclusie nog voor de vergadering niet gepast', aldus bestuursvoorzitter Sibrand Poppema van de RUG.Donderdagochtend werd bekend dat een meerderheid van de Universiteitsraad tegen opleidingen van de RUG in Yantai gaat stemmen. De universiteit heeft de steun van deze raad wel nodig.Lijst Calimero en de Personeelsfractie, samen goed voor een meerderheid in de U-raad, vinden dat de plannen die nu voorliggen niet goed zijn onderbouwd.