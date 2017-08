Een brief voor God? Die mag vanaf nu naar de Groninger Archieven

Alle brieven aan God worden vanaf nu doorgestuurd naar de Groninger Archieven. Kunstenaar Johan van der Dong uit Grijpskerk heeft de knoop doorgehakt.

Donderdagochtend overhandigde de kunstenaar daarnaast ook een - onlangs ontvangen - stapel brieven aan de Archieven.De brieven zijn niet gelezen door de kunstenaar en ook de Groninger Archieven laat de enveloppen ongeopend. 'De brieven krijgen nu voor de eeuwigheid hun rust in de Archieven', aldus Van der Dong.Johan begon in 2006 het project 'Postbus voor God' omdat brieven aan God tot dan toe automatisch doorgestuurd werden naar de Evangelische Omroep. Van der Dong betreurde dat en riep zijn eigen 'postbus 10' in het leven als postadres van God.'Hoewel ik zelf christen ben, vind ik niet dat één godsdienst die brieven mag claimen. Het christendom moet af van die exclusiviteit. Ik heb in totaal 372 brieven gekregen. Die heb ik allemaal verbrand, als een soort reukoffer aan God', legt Van der Dong uit.Tien jaar geleden stopte zijn project, maar begin deze maand ontving Van der Dong opeens weer brieven. Hij wist niet zo goed wat hij met die brieven moest doen. De kogel is nu door de kerk; de brieven aan God gaan naar de Groninger Archieven.