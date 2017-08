Hardleerse brandstichter hangt celstraf boven het hoofd

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie eist negen maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, tegen een 43-jarige man uit Appingedam. De Damster staat terecht voor brandstichting, bedreiging, vernieling en een poging tot inbraak.

Vuilniscontainers in brand

Op 11 april wilde de man inbreken in het zusterhuis van de NOVO in Appingedam. Hij woonde daar begeleid. De Damster wilde geld stelen door een raam te forceren. Dat mislukte, omdat hij werd overlopen. De dag daarop vernielde hij twee ruiten van een busje van de instelling en stak twee vuilniscontainers in brand.



Broodmes

Ook zou hij een begeleidster van de NOVO hebben bedreigd met een broodmes. Maar dit ontkent de man stellig. Hij wilde met het mes naar de werkplaats toe. Volgens een medebewoner had hij met het mes in de hand achter de vrouw aangelopen. "Ik gebruik wel vaker een mes bij een reparatie, ik heb haar niet bedreigd", zei de Damster tegen de rechter.



Boos

De man bekende op het bureau de poging tot inbraak, de vernieling en de brandstichting. Hij was boos omdat zijn weekgeld op was. Hij had zijn begeleiders om extra geld gevraagd maar dit werd geweigerd.



Behandeling

'Ik schrik van het gemak waarmee u dingen in brand steekt', zei de officier. Naast de straf eiste ze klinische behandeling en een drugs- en alcoholverbod voor de man. Hij zit sinds 12 april vast. 'Veel te gek. Van de bajes wordt mijn cliënt met zijn beperking niet beter. We kunnen niet blijven stapelen' , verdedigde raadsman Fred Kappelhof. De Damster heeft een verstandelijke beperking en kampt met alcohol- en drugs problematiek.



Eerdere proeftijd

Hij is eerder voor soortgelijke feiten voorwaardelijk veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een maand cel. Hij liep nog in zijn proeftijd. De officier wil dat deze straffen nu ook van de plank worden gehaald. De Damster nam alvast een voorschot. 'Ik doe die taakstraf wel. Ik vind werken gewoon leuk.'