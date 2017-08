Gemeente laat opnieuw onderzoek doen naar De Molenberg

De gemeente Delfzijl huurt opnieuw een externe deskundige in om onderzoek te doen naar de verbouwing van theater en congrescentrum De Molenberg in Delfzijl.

Dat terwijl een onafhankelijk bureau eerder dit jaar al een rapport schreef over de toekomstscenario's voor het theater in de havenstad. Dat rapport is nog niet openbaar gemaakt, maar al wel besproken binnen het college en de directie van De Molenberg.Directeur Daniël Wever heeft een van de scenario's uit dat rapport uitgewerkt en besproken met de wethouder. De directeur wil namelijk vaart maken met de verbouwing. 'We zijn nu al bezig met de programmering van het seizoen 2018-2019. Als je wilt verbouwen, wordt dat nu op z'n vroegst 2020.'Nog een extern onderzoek geniet niet de voorkeur van Wever. Hij ziet liever dat zijn plan eerst wordt besproken in de gemeenteraad. 'Als blijkt dat het technisch en financieel haalbaar is, dan kunnen we concrete stappen maken. Als blijkt dat het niet kan, dan kunnen we er nog altijd externe partijen naar laten kijken.'De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het aangekondigde nieuwe onderzoek. De partij vraagt zich ook af of de kosten hiervan in mindering wordt gebracht op het budget van drie miljoen euro voor de verbouwing van De Molenberg.De wethouder wil niet reageren, omdat eerst de schriftelijke vragen beantwoord moeten worden.