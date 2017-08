Zakenvrouw moet Winschoter winkeliers op één lijn krijgen

De gemeente Oldambt wil dat de Winschoter ondernemers weer met elkaar gaan samenwerken, in plaats van tegenover elkaar te staan. Alice Wösten is door Oldambt gestrikt om een onderzoek te gaan leiden dat tot verbeteringen moet leiden.

De gemeenteraad van Oldambt sprak de wens voor een gemeentelijke ingreep uit, nadat de afgelopen jaren tweespalt is ontstaan tussen Winschoter ondernemers.De verdeeldheid ontstond toen winkeliersvereniging Handel & Nijverheid zich niet verzette tegen de plannen voor een Wereldbazar, een overdekte markt met 42.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte.Daarop splitste een groep winkeliers zich af en richtte een eigen club op: Retail Club Winschoten. Overigens is de Wereldbazar er niet gekomen: de Raad van State zette hier definitief een streep door.Wösten doet een onderzoek naar de huidige vorm van samenwerking tussen de ondernemers in de binnenstad van Winschoten en komt daarna met een advies. De voormalig Zakenvrouw van het Noorden begint maandag met haar opdracht. Eind september moet het rapport met haar advies klaar zijn.Wösten werd in 2007 Zakenvrouw van het Noorden en was daarna onder meer interim-directeur van Marketing Drenthe.