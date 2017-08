Ineke van Gent benoemd als burgemeester van Schier

Ineke van Gent is officieel benoemd als burgemeester van Schiermonnikoog. Ze begint op 26 september aan haar nieuwe baan.

Minister Plasterk volgt daarmee de voordracht van de gemeenteraad van het eiland, halverwege juli.Van Gent (60) is nu nog regiodirecteur Noordoost bij de Nederlandse Spoorwegen. Van 1998 tot 2012 was ze lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Groningen.Met de benoeming van Van Gent gaat een wens van de gemeenteraad op Schier in vervulling: die wilde graag, voor het eerst, een vrouwelijke burgemeester.Van Gent volgt Dick Stellingwerf op, die momenteel waarnemend burgemeester is op het Waddeneiland.