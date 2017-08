SP stelt Kamervragen over kans op zware bevingen

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft Kamervragen gesteld over het onderzoek, waarin wordt gesteld dat de huidige gaswinning de kans op ernstige aardbevingen in Groningen niet vermindert.

In het onderzoek stellen twee geologen dat er een kans van 17 procent is, dat Groningen tussen nu en 2024 wordt getroffen door een aardbeving die vergelijkbaar is met die van vijf jaar geleden bij Huizinge.Beckerman wil van minister Kamp van Economische Zaken weten of hij op de hoogte is van het onderzoek. Ook wil ze weten of Kamp geschrokken is van het percentage van 17 procent.Ze dringt er verder bij Kamp op aan, dat het Staatstoezicht op de Mijnen snel contact zoekt met de geologen David Demspey en Jeny Suckale om gegevens uit te wisselen.