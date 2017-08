Doodsbedreiger gaat zelfs in rechtbank door met bedreigen

Tegen een 52-jarige man is tbs met dwangverpleging geëist, omdat hij een officier van justitie in Groningen met de dood heeft bedreigd. De man uitte de bedreigingen vanuit een tbs-kliniek.

Geniet nog maar even van je leven. Als ik vrijkom, moet je vluchten Petrus S.

Dat bleek donderdag tijdens de strafzaak in de rechtbank van Zwolle. De zaak is naar Overijssel verwezen omdat het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland als slachtoffer in deze zaak betrokken is.De man, een voormalige boer in gemeente De Marne, bedreigde ook zijn toenmalige buurvrouw met de dood. De bedreigingen begonnen nadat de buurvrouw volgens hem zijn aardappelen had doodgespoten.In 2014 kreeg de 52-jarige Petrus S. al een tbs-maatregel met verpleging voor de duur van vier jaar opgelegd, omdat hij zijn buurvrouw stalkte.S. is eerder ook al voor belaging veroordeeld. De officier van justitie die in 2014 de zaak behandelde, kwam op de 'dodenlijst' van S. te staan. 'Geniet nog maar even van het leven. Als ik vrijkom, moet je vluchten', schreef hij haar. Ook de boerin bleef bedreigingen ontvangen.Personeel van de kliniek waar de man zit, maakt zich ernstig zorgen. In april volgend jaar loopt de tbs af en komt S. zonder enige begeleiding weer op straat. De vrees is dat hij zijn doodsbedreigingen in daden omzet.Om dat te voorkomen wilde de Zwolse officier van justitie dat S. tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt, ditmaal zonder een maximumtermijn van vier jaar.Zijn advocaat vond het absoluut niet passend dat S. mogelijk de rest van zijn leven opgesloten zit op basis van deze feiten.S. zelf ging ook op de zitting door met het uiten van bedreigingen. Hij meende niets te verliezen te hebben: 'Mijn bedrijf is toch al kapot.'