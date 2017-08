Column: Mijn moeder woont een uitvaart bij

'Ik kan het niet verstaan', fluistert mijn moeder in mijn oor. Ik knik, maar kan er niks aan veranderen. We zijn in uitvaartcentrum De Schans in Heerenveen en luisteren naar een toespraak bij de uitvaart van mijn tante Martje.

Deze tante is een generatiegenoot van mijn moeder, getrouwd met een zwager die al jaren geleden overleden is. En nu is ook Martje gestorven, 89 jaar oud. De laatste vier jaar bracht ze door in een verzorgingshuis en al die tijd lag ze in bed, want na een serie hersenbloedingen kon ze niet meer lopen of zitten en ook niet meer praten.Een nicht van Martje spreekt liefderijke woorden. Ze haalt herinneringen op aan logeerpartijen bij haar oom en tante van lang geleden, met fietstochtjes en middagen samen tekenen en knutselen. Ze praat zacht, weliswaar door een microfoon, maar zoals bij veel uitvaarten laat de versterking te wensen over. Er is in deze setting altijd gêne om het geluid bij te stellen. Ook de verhalen van twee oude vriendinnen van Martje zijn slecht te volgen.Gelukkig komt daarna een vrouwenkoor, dat geen versterking nodig heeft. Bij leven was tante Martje lid van dit koor, een bont gezelschap van zeventig- en tachtigplussers. Ze stellen zich op naast de kist en zingen erop los: het Ave Maria van Schubert en een Friese uitvoering van Hallelujah van Leonard Cohen. Tussendoor neemt een van de koorleden het woord. Deze oude dame spreekt zo helder en luid, dat ze ook zonder microfoon uitstekend te verstaan is, zelfs voor mijn moeder. Ze vertelt hoe erg iedereen het vond dat Martje de laatste jaren niet meer mee kon zingen. Bij toerbeurt hebben ze haar vier jaar lang elke vrijdagavond bezocht en bijgepraat over de belevenissen van het koor. Zonder ooit antwoord te krijgen.Na afloop van de plechtigheid schuifelen we met de meute mee naar de koffiekamer. Mijn broer, mijn zus, mijn moeder en ik gaan samen aan een tafeltje zitten. Onze oom Jebbe - een andere zwager van mijn moeder - komt langs en schudt ons allemaal de hand.'We zien elkaar veel te weinig hè?', zegt hij. Daar heeft hij gelijk in. We zijn weliswaar familie en vinden elkaar aardig, maar verder is er niets dat ons bindt. En in onze drukke levens hebben we altijd wel iets anders te doen dan familie bezoeken. Oom Jebbe zegt dat hij nog oude foto's heeft die hij binnenkort langs komt brengen bij mijn moeder. Dat vindt ze gezellig: bezoek! Dan kan Jebbe ook haar knusse appartement zien, waar ze erg trots op is.'Het was een mooie bijeenkomst hè', vervolgt hij, 'ontroerend om al die verhalen van vroeger te horen.' Dat vindt mijn moeder ook, ook al heeft ze er weinig van verstaan. Echt nodig is dat misschien niet eens. Het besef van levens die voorbijgaan is er vandaag toch wel.We drinken nog een kop koffie, condoleren de zus en de nicht van Martje en lopen naar het parkeerterrein. Oom Jebbe loopt met ons mee en stapt in zijn eigen auto. Hij zwaait. Mijn moeder zwaait terug: 'Daag, tot binnenkort!'(Wordt volgende week vervolgd)