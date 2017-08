'Er is van alles te doen in Vlagtwedde, alleen dus geen kermis'

Volgens organisator Arjan Wiegers moet er een wonder gebeuren om de kermis in Vlagtwedde nog voor zondag uit het slop te trekken.

Er was een zweefmolen, maar die jongens gingen gewoon weer weg Arjan Wiegers - organisator

De kermis maakt deel uit van de Week der Besten in het dorp; een feestweek die bol staat van recordpogingen. De kermis breekt nu ook een: het is de kleinste kermis van Vlagtwedde in 25 jaar.Doordat de kermisexploitant veel beloofde attracties niet leverde, is het Vlagtwedder marktplein historisch leeg. En dat terwijl het dorp dit jaar met de Week der Besten dus een jubileum viert.Wiegers plaatste daarom woensdag een oproep op Facebook waarin hij vroeg om meer attracties.Het leverde veel reacties op, zegt Wiegers een dag later: 'We krijgen heel veel belletjes van mensen die ons steunen en melden dat ze elders in het land staan. Tot nu toe is er helaas nog niks uitgekomen...'Voor de kleinsten staan er alleen een draaimolen, botsauto's en een paar grijpautomaten en ook de oudere jeugd moet het stellen zonder draaibank. 'Zondagavond was er ook een zweefmolen, maar de jongens daarvan gingen weer weg omdat ze ergens anders meer geld konden verdienen. De 'draaibank' kwam helemaal niet. Zo kan je natuurlijk geen afspraken maken.''We wilden het absoluut goed regelen dit jaar. We wilden een volwaardige kermis bij dit jubileum en dat staat er nu gewoon niet. Er is van alles te doen in Vlagtwedde, alleen geen kermis.'De kermis in Vlagtwedde duurt nog tot zondag. 'Ik vrees dat we er niks meer aan kunnen doen. Qua bezoekersaantallen hebben we dit jaar een record, maar dat geldt helaas niet voor het aantal kermisattracties.'Gelukkig hoeven bezoekers zich niet te vervelen in Vlagtwedde. 'Er is wel een WK Poffertbakken, een karatekampioen gaat donderdag proberen om 210 stenen doormidden te slaan en ook is er nog een sportspektakel van een straatvoetballer met 1 miljoen views op YouTube', laat Wiegers weten.Ook treden onder andere Jannes en Frans Duijts nog op.