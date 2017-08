Onrust over onderhoudswerkzaamheden bij gaslocatie Warffum

De NAM is gestart met groot onderhoud aan de gaslocatie in Warffum. Dat leidt tot argwaan bij omwonenden.

We zien gewoon dat de kans op aardbevingen bij dit soort kleine velden klein is Henk Heeringa - NAM

Ze vrezen dat het gasconcern zware middelen inzet om ook de laatste miljard kuub gas in dit kleine veld te winnen. Volgens de NAM is die zorg onterecht.Woordvoerder Henk Heeringa van de NAM benadrukt dat sprake is van regulier onderhoud: 'De komende weken vervangen we drie kilometer ondergrondse pijpleiding. Na dertig jaar is dat verouderd, dus moet dat vervangen worden. Dat gebeurt ook op andere locaties door het hele land en staat los van de verdere gaswinning op deze locatie.'Voor de onderhoudsklus is een boortoren op het terrein verrezen. Ook is er veel extra activiteit. En dat leidt tot de nodige speculaties in het dorp.De actiegroep Warffum Alert vreest dat de NAM de winning van ook het laatste Warffumse gas aan het voorbereiden is. 'Wat ons opvalt is dat ze wel heel veel werkzaamheden verrichten om die laatste kuub uit de grond te halen', reageert Erik de Graaf van die actiegroep.Op de NAM-locatie is de afgelopen jaren al zo'n zeven miljard kuub gas gewonnen. De NAM wil nu ook de laatste miljard kuub gas uit dit kleine gasveld halen. Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels het winningsplan dat daarvoor nodig is goedgekeurd.De NAM-woordvoeder benadrukt dat er geen extra zware middelen worden gebruikt om de laatste kuub miljard gas te winnen. En hij verzekert dat het riscio's op aardbevingen niet groot is.'We hebben in Nederland zo'n 175 kleine gasvelden. Dit veld is 350 keer kleiner dan het Groningenveld. En we zien gewoon dat de kans op aardbevingen bij dit soort kleine velden klein is', zegt de NAM-woordvoerder.Warffum Alert denkt daar heel anders over: 'Ja, dat zeggen ze dan wel, maar het risco is er wel. Zo zijn er al even geleden twee kleine bevingen bij dit veld geweest. Dus het risico is er wel. Komt bij dat ook nog eens het laatste gas uit dit veld wordt gehaald. Je weet niet hoe de boel daar op reageert.'