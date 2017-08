Hondenbezitster: 'Controleer ook mensen op hun rommel rond Blauwestad'

'Ik heb hier al wietzakjes gevonden. En doekjes. En hier ligt ook weer wat. Dan denk ik: 'Dat is niet van een hond'.' Hondenbezitster Liesbeth Linau baalt ervan dat de gemeente Oldambt in en om Blauwestad buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) inzet om te controleren op honden.

Ze laat elke ochtend om stipt negen uur haar drie viervoeters uit. Samen met haar man Gerard loopt ze dan een rondje van een half uur bij het Oldambtmeer. Ze is bang dat het hondenverbod, dat nu alleen nog op het Strand Zuid geldt, wordt uitgebreid. 'Ik zou niet weten waar ik mijn honden dan moet uitlaten.'Haar rondje gaat over een stuk groen, vlak bij Strand Zuid waar een hondenverbod geldt. Dat ligt een paar meter verderop. Hier mogen de honden gewoon lopen, zelfs los. En ze mogen het water in. Het verbaast Linau. 'Zeg jij maar wat het verschil is tussen dit water en het water bij het strand.''Bovendien heb ik nog nooit een hond zien piesen en poepen in het water. En als er wel wat in het water ligt dan doen de honden dat niet zelf. De mensen wippen dat er gewoon in.'De honden worden ten onrechte benadeeld, vindt Linau. 'Immers doen de ganzen, reigers, meeuwen en eenden ook hun behoefte in het water. En de vissen in het water doen ook van alles. Dat blijft ook gewoon liggen.'Ze is ook bang dat de regelgeving strenger wordt. 'Straks mag ik hier, op een steenworp afstand van het strandje, mijn honden ook niet meer uitlaten. Hier lopen heel veel mensen die de Wilgenburcht bekijken. Er hoeven maar een paar mensen te gaan klagen en dan wordt het hier ook weer afgekeurd om met de honden te lopen.'Linaus grootste wens is dat mensen ook worden gecontroleerd. Want dat ganzen en reigers in het water blijven poepen snapt ze zelf ook wel. 'Overal ligt rommel, maar alleen de honden worden gepakt. Of het nu hondenpoep is of plastic zakjes, mensen moeten gewoon hun rommel opruimen. En daar moet de gemeente ook op controleren.'De gemeente Oldambt heeft inmiddels laten weten dat ze ook mensen die de omgeving vervuilen zullen controleren. 'Als we dat zien gebeuren, schrijven we daar zeker een bon voor uit', zegt buitengewoon opsporingsambtenaar Sahin Kucuksahin. 'Maar dan moet het wel een heterdaadje zijn.'