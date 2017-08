Noord Vandaag: Hoe maak je van troep kunst?

Van troep kunst maken is iets wat kunstenares Maria Koijk maar al te graag doet. Heb je bijvoorbeeld de kerstboom van fietsen weleens op de Vismarkt in Stad zien staan? Koijk is nu op zoek naar surfplanken voor een nieuw project. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Je moet op een andere manier naar afval kijken', vertelt Koijk tijdens de uitzending. Ze vindt het belangrijk dat mensen meewerken aan kunst én dat ze zich bewust zijn van de hoeveelheid afval die we met z'n allen produceren.Koijk maakte kunstprojecten met afval over de hele wereld.In Zuid-Afrika staat bijvoorbeeld een neushoorn gemaakt van oud schoolmeubilair en blikjes en op het Hoornsemeer ligt 'patty de zwaan' die ze maakte van oude flesjes. Ook de 'fietsenkerstboom' stond twee jaar op de Groninger Vismarkt.'Mensen denken vaak: 'Jeetje mina, wat een boel troep maken we eigenlijk'. Voor 'Patty de Zwaan' verzamelden we bijvoorbeeld 15.000 plastic flesjes', vertelt Koijk. Voor haar volgende project zoekt ze afgedankte surfplanken. Wat ze daarmee gaat doen zie je in de uitzending. 'Afval bestaat niet', lacht Koijk. 'Het is gewoon materiaal.'Het universiteitsbestuur en de Universiteitsraad kunnen het niet eens worden over de plannen rondom de nieuwe campus in China. 'We praten al heel lang met het bestuur over de plannen voor Yantai, maar de financiële onderbouwing ontbreekt nog steeds. Duidelijke uitwerkingen -zoals welke opleidingen er worden aangeboden- zijn nodig om in te kunnen stemmen met de plannen.' Dat vertelt Daan van Dijk van Lijst Calimero.Zowel de studentfractie als de personeelsfractie van de Universiteitsraad zien geen heil in de plannen voor een RUG-campus in China. Het universiteitsbestuur noemt de buitenlandse campus daarentegen 'cruciaal' voor het voortbestaan van de RUG vanwege het dalende aantal Nederlandse studenten.Doordat de Universiteitsraad de aanvraag van het bestuur tegenhoudt, moet er op z'n minst een nieuwe aanvraag komen vanuit het bestuur. Voorzitter Sibrand Poppema zegt dat er 'geen man over boord is'. Maar als de Universiteitsraad niet akkoord gaat met het voorstel, dan gaan de plannen simpelweg niet door.Kippenboeren hoeven niet op financiële steun te rekenen van het kabinet. Dat zegt staatssecretaris Van Loon. Ze gingen vandaag massaal naar Den Haag om te protesteren tegen het kippenschandaal.Onrust in Warffum, want tijdens 'groot onderhoud' aan de gaslocatie is daar plotsklaps een boortoren verrezen. Bewoners zijn bang dat de NAM nu extra geschut wordt ingezet, om ook de laatste resten gas uit de grond te halen. Volgens de NAM moet er simpelweg een buizenstreng vervangen worden. Hoe het precies zit, zie je in de uitzending.- Een bijzondere gast bezocht vandaag Lutjegast: de nieuwe ambassadeur van Nieuw-Zeeland wilde met eigen ogen de roots zien van Abel Tasman, die uit Lutjegast afkomstig is.- Wie bakt de lekkerste poffert van Groningen? Rob was vandaag bij het WK poffertbakken in Vlagtwedde en onthult het geheim achter een goeie poffert-Waar moet je je brieven aan God voortaan naartoe sturen? Suzanne vertelt het!- Het Stadsstrandje van Groningen wordt gerekend tot de leukste van Nederland- Opa Geert Van der Velde (96) uit Tolbert zat twee weken geleden op de tribune van zijn favoriete club en mocht plaatsnemen in de Business Class. Zijn reactie zie je in Noord Vandaag.- Een kerk als Bed & Breakfast? Veel kerken in de regio kampen met een tekort aan bezoekers en geld en daarom wordt er een nieuwe bestemming gezocht voor veel van deze kerken.- De naam 'Liefke' is de laatste genomineerde voor de Schierste Grunneger Noam. Morgen wordt tussen 11.00 en 12.00 uur op Radio Noord bekendgemaakt welke naam wint. Verslaggever Martijn Klungel bezocht voor deze gelegenheid een zestienjarige Liefke . Haar naam is al zeven generaties in de familie.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist