Heibel bij Stadstuin de Eendracht: 'Dit is een klap in mijn gezicht'

'Dit had ik niet zien aankomen. Dit is een klap in mijn gezicht', zegt de 64-jarige Heidema. De voormalig politieman stond aan de wieg van de Stadstuin die in 2016 is opgericht naar een idee van wethouder Annalies Usmany. Samen met nog drie vrijwilligers zat Heidema in de werkgroep. En daar is het mis gegaan.Volgens Stadstuin-coördinator Peronne Burggraaf van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) boterde het niet tussen de vrijwilligers. 'Laten we het erop houden dat de samenwerking niet meer goed verliep.' Wat de reden voor de vertroebelde samenwerking is, wil Burggraaf niet kwijt.'In mijn ogen heeft het meer met jaloezie te maken', zegt Heidema. De hobbytuinder krijgt onder meer het verwijt dat hij te veel de touwtjes in handen heeft en te veel op de voorgrond treedt. 'Maar ik ben woordvoerder van de tuin en word zodoende vaak naar voren geschoven. Bovendien ben ik bijna altijd aanwezig en dan word je automatisch voor velen het gezicht van de Stadstuin.'Heidema betreurt het dat toezichthouder ASWA niet heeft ingegrepen tijdens het conflict. Maar volgens Burggraaf heeft de ASWA wel degelijk een poging gedaan om te bemiddelen tussen de vrijwilligers. 'Er is een heel proces aan vooraf gegaan', zegt zij.Heidema ziet dat anders: 'De ASWA heeft individueel met verschillende personen gepraat, maar we hebben nooit met z'n allen om tafel gezeten om een oplossing te zoeken.'Over de manier van bemiddelen wil Burggraaf niets kwijt. 'Maar uiteindelijk heeft Heidema er zelf voor gekozen om te vertrekken', zegt zij. Heidema bestrijdt dat hij zelf de handdoek in de ring heeft gegooid. 'Twee van de vier werkgroepleden wilden dat ik zou opstappen. Wat heb ik daar dan tegen in te brengen?'Na een ruim een jaar komt er zo een eind aan Heidema's tijd bij Stadstuin de Eendracht. 'Ik heb heel mijn ziel en zaligheid erin gestopt en ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen met de tuin', zegt hij. Burggraaf verzekert dat de Stadstuin gewoon doorgaat, ondanks het vertrek van een van de drijvende krachten. Burggraaf: 'Hij heeft zich altijd enorm ingezet en we gaan hem missen.'