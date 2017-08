Kamerlid vindt 'nee' tegen China-plannen RUG 'verstandig en dapper'

'Verstandig en dapper', noemt D66-Kamerlid Paul van Meenen het standpunt van de fracties in de Universiteitsraad die zich keren tegen de uitbreiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de Chinese miljoenenstad Yantai.

'D66 heeft niets tegen internationalisering, integendeel. Maar het moet wel draagvlak hebben binnen de organisatie. En dat heeft dit niet.'De studentenfractie van Lijst Calimero en de Personeelsfractie maakten donderdag bekend tegen de plannen te stemmen om een campus in China te starten. Zij hebben samen een meerderheid in de Universiteitsraad, die 30.000 studenten en het personeel vertegenwoordigt.'Ik vind het dapper, want het is echt tegen een enorme druk vanuit het bestuur in', zegt Van Meenen. Bestuursvoorzitter Sibrand Poppema van de RUG houdt nog de hoop dat het plan volgende week tóch in stemming kan worden gebracht.Van Meenen: 'Ik denk dat de studenten goed naar het personeel geluisterd hebben, want voor hen zijn de gevolgen het grootst. Ik ga ervan uit dat het hiermee klaar is en dat we ons weer kunnen concenteren op de vraag hoe we het beste onderwijs en onderzoek in Groningen kunnen hebben.''Dit is een avontuur in een land waar de academische vrijheid zeer dubieus is. En dat is het eerste dat je nodig hebt om goede wetenschap te bedrijven. En los daarvan zie ik ook helemaal niet de reden voor welke universiteit dan ook om in een land als China zo'n enorme vestiging voor tienduizend studenten te beginnen. We hebben zorgen genoeg om het onderwijs in Nederland op peil te houden.'